Aggiornamenti sulle condizioni di Evan Ndicka dopo il malore in campo: escluso l’infarto, probabile compressione polmonare in seguito ad uno scontro con l’avversario

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo l’inquietante episodio in campo, Evan Ndicka mostra segni di miglioramento. Ecco le ultime notizie sul suo stato di salute.

Dettagli sulle indagini mediche e l’ipotesi diagnostica

Evan Ndicka, il difensore ivoriano della Roma, ha trascorso la notte in osservazione all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, a seguito del malore avuto durante la partita contro l’Udinese. I medici hanno escluso un infarto, come confermato dai test sugli enzimi cardiaci. Gli esami successivi hanno però rivelato un’altra possibile causa: una compressione polmonare. Questa ipotesi è stata supportata da una Tac che ha evidenziato problemi potenzialmente legati a un trauma fisico subito durante la partita.

Il contesto dell’incidente e la dinamica dello scontro

Durante il match, ci sono stati alcuni momenti di gioco intensi che hanno visto Ndicka coinvolto in scontri fisici, uno dei quali potrebbe aver avuto conseguenze gravi. In particolare, una gomitata ricevuta al centro del petto da parte dell’attaccante dell’Udinese, Lucca, durante uno scontro di gioco, è stata evidenziata sia dai tifosi che dai medici come possibile causa del malore. Nonostante non ci fosse intenzionalità nell’azione, l’impatto ha provocato a Ndicka un dolore significativo e potrebbe aver contribuito alla sua condizione medica.