“Che Tempo Che Fa”, Zendaya incanta il pubblico e poi Fabio Fazio le fa una domanda che si poteva evitare, il web insorge

Durante l’ospitata a “Che Tempo Che Fa”, ieri, domenica 14 aprile, Zendaya ha mostrato un carisma e una modestia che hanno conquistato il pubblico italiano.

Una presenza carismatica e una gaffe del conduttore

Zendaya ha dimostrato una straordinaria umiltà e accessibilità, qualità non sempre comuni nelle star di Hollywood. Accolta calorosamente dal conduttore Fabio Fazio, che non ha nascosto il suo entusiasmo, l’attrice ha risposto con una semplicità che ha sorpreso e affascinato, distaccandosi completamente dall’immagine della “star hollywoodiana” tipica.

Dettagli del programma e una domanda fuori luogo

Tra i temi trattati, l’attrice ha parlato del suo recente film “Challenger” e del suo interesse per il tennis, sottolineato dalla sua visita al torneo di Monte Carlo. Tuttavia, un momento imbarazzante si è verificato quando Fazio ha fatto una domanda poco pertinente riguardo un errore arbitrale nel tennis, evidenziando una mancanza di preparazione: “Hai visto Sinner, come lo hai trovato? Noi ci siamo rimasti molto male per lui, per la palla che era fuori di 5 cm”. Nonostante ciò, Zendaya ha gestito la situazione con grazia, mantenendo l’atmosfera leggera e piacevole e la sua risposta è stata: “Non ho visto quel momento, però è stato molto bello vedere di persona Sinner”. Il pubblico ha apprezzato molto la sua presenza, come dimostrato dalle reazioni molto positive sui social media ma ha aspramente criticato Fazio per l’inopportunità della domanda a cui era evidente che Zendaya non avrebbe risposto.