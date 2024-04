Un addio in grande stile per Amadeus, ospite nell’ultima puntata di “Viva Rai2” e poi non lo rivedremo più in Rai

0 Condivisioni acebook Twitter

Amadeus potrebbe salutare la Rai con un’ultima apparizione a “Viva Rai2”, accanto a Jovanotti, il 10 maggio.

Dettagli sull’ultima puntata di “Viva Rai2”

Il 10 maggio si preannuncia una serata ricca di emozioni per gli spettatori di “Viva Rai2”. Fiorello ha annunciato che Amadeus e Jovanotti saranno gli ospiti d’onore nell’ultima puntata della stagione. Questo evento potrebbe segnare l’ultima apparizione di Amadeus sulle reti Rai prima del suo passaggio al canale Nove, come svelato dallo stesso Fiorello durante la trasmissione. “Ti aspettiamo qui Ama,” ha esclamato Fiorello, accennando a una serata che promette di essere indimenticabile. Jovanotti, che farà il suo ritorno in televisione dopo un lungo recupero da un incidente in bicicletta, aggiunge un ulteriore elemento di interesse e celebrazione per la puntata.

Il futuro incerto di Fiorello e il possibile trasferimento di Amadeus

Mentre il futuro di Amadeus sembra ormai delineato verso il Nove, la situazione di Fiorello rimane più ambigua. Nonostante il successo incontrastato di “Viva Rai2”, Fiorello ha sempre mantenuto un approccio professionale molto libero. “Io non sono mai di un’azienda. Io sono libero,” ha dichiarato in una recente intervista a Tv Talk, lasciando aperte diverse possibilità per il suo futuro. Potrebbe continuare con Rai o, seguendo l’esempio di Amadeus, trasferirsi anch’esso a Nove? Queste incertezze aggiungono un velo di mistero e aspettative su cosa riserverà il futuro per il popolare showman.