Malore in campo, arresto cardiaco e crisi epilettiche, drammatica la situazione del calciatore

Mattia Giani, attaccante del Castelfiorentino United, è in condizioni critiche dopo un arresto cardiaco durante una partita.

Dettagli dell’incidente

Durante una partita del campionato di Eccellenza a Campi Bisenzio, il giovane calciatore Mattia Giani, ventisei anni, ha subito un arresto cardiaco improvviso. Il drammatico evento si è verificato mentre il Castelfiorentino United sfidava il Lanciotto. Mattia è caduto a terra inconsapevole, colto da un malore che ha interrotto la partita. I soccorsi sono stati immediati, con il personale del 118 che è intervenuto sul campo per prestare le prime cure urgenti.

Situazione attuale e supporto familiare

Dopo l’incidente, Mattia è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Careggi, dove ora si trova in terapia intensiva. La situazione è estremamente grave: secondo quanto riportato da La Nazione, oltre all’arresto cardiaco, Mattia ha sofferto anche un attacco epilettico e attualmente la sua vita è supportata da macchinari. I genitori di Mattia, presenti sugli spalti al momento dell’incidente, si sono precipitati in campo e sono ora al suo fianco in ospedale, sperando in una sua ripresa. La comunità sportiva e i fan sono in attesa di ulteriori aggiornamenti e mantengono alta la speranza per il giovane calciatore.