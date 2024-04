Dopo la morte dei due carabinieri, muore anche la terza persona che era rimasta ferita, si aggrava la situazione di Nancy Cosimo positiva ad alcol e cocaina

0 Condivisioni acebook Twitter

L’incidente mortale che ha coinvolto Nancy Liliano vede salire a tre le vittime, con la morte del pensionato Cosimo Filantropia.

Dettagli dell’incidente e vittime

Un tragico incidente ha avuto luogo su una strada statale nel Salernitano, coinvolgendo un SUV guidato da Nancy Liliano e una gazzella dell’Arma dei Carabinieri. Il bilancio si aggrava con la morte di Cosimo Filantropia, 75 anni, che dopo una settimana di agonia in ospedale non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate. Inizialmente, nello schianto avevano perso la vita i carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, ora si aggiunge una terza vittima, aumentando il dolore e le complicazioni del caso.

Situazione giudiziaria di Nancy Liliano

Nancy Liliano, 31 anni, al momento dell’incidente era positiva ad alcol e cocaina, con precedenti per droga. Attualmente è libera, ma formalmente indagata per omicidio stradale dalla Procura di Salerno. L’avvocato difensore ha dichiarato che la sua assistita è profondamente addolorata per l’accaduto. Le indagini sono coordinate dalla polizia stradale di Eboli e continuano per chiarire la dinamica e le responsabilità complete di questo tragico evento che ha scosso la comunità locale.