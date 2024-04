Amadeus rompe il silenzio e scrive: “Addio alla Rai” e poi la precisazione: “Non ho mai chiesto nulla per mia moglie”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo anni di collaborazione, Amadeus lascia la Rai e chiarisce i motivi con un post su Instagram, negando le voci su presunti favoritismi.

Il video di addio di Amadeus

Amadeus ha deciso di comunicare direttamente ai suoi fan e ai telespettatori la decisione di non rinnovare il suo contratto con la Rai attraverso un video su Instagram, pubblicato nel pomeriggio di lunedì. Nel video, il conduttore ha espresso gratitudine per gli anni trascorsi all’interno dell’ente pubblico e ha ringraziato i dirigenti e tutti i collaboratori che hanno contribuito al suo percorso professionale. “Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere,” ha detto Amadeus, sottolineando come la decisione di lasciare non sia stata facile, soprattutto alla luce degli sforzi compiuti dalla Rai per trattenerlo.

Chiarimenti e ringraziamenti

Nel suo messaggio, Amadeus ha anche voluto chiarire le voci emerse recentemente sulla stampa riguardo presunti favoritismi verso i suoi familiari o l’esclusione di collaboratori passati, definendole infondate. “Non è nel mio stile,” ha affermato, negando categoricamente queste accuse. Inoltre, ha espresso un sentito ringraziamento verso le maestranze Rai, i colleghi e gli artisti che hanno creduto nelle sue idee e partecipato ai suoi programmi, tra cui il celebre Festival di Sanremo. Questi, ha ribadito, appartengono al pubblico ma rappresentano anche “un pezzo di cuore e di vita” per lui.

Nuovi orizzonti professionali

Concludendo il suo messaggio, Amadeus ha parlato di nuove sfide professionali e personali che lo attendono, lasciando intendere che non abbandonerà il mondo della televisione. “È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti Ci vediamo in TV,” ha promesso, lasciando aperta la porta a future apparizioni televisive e nuovi progetti. Questa transizione segna un momento significativo nella carriera di uno dei più noti conduttori italiani, che si appresta ora a esplorare nuove opportunità nel panorama televisivo.