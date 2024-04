Rissa tra due donne su un volo Napoli-Ibiza: insulti, grida e botte violente, il video diventa virale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un volo da Napoli a Ibiza è stato teatro di una violenta rissa tra due passeggeri, che ha richiesto l’intervento della polizia e ha causato un ritardo nella partenza.

Dettagli dell’incidente

Il caos è scoppiato a bordo di un aereo Easyjet all’Aeroporto di Capodichino di Napoli. Due ragazze sono state protagoniste di una rissa che ha coinvolto insulti, grida e botte violente. La situazione di estremo disordine è stata tale che i capelli di una delle coinvolte sono stati strappati durante lo scontro. Il personale di bordo e alcuni passeggeri hanno tentato di separare le due donne, nel tentativo di riportare la calma. Un video dell’incidente, che mostra la gravità della situazione con le cappelliere ancora aperte e le grida di dolore delle coinvolte, è stato pubblicato online e ha rapidamente attirato l’attenzione dei media.

Intervento della Polaria e dichiarazioni della compagnia

La Polaria, la polizia di Stato italiana, è intervenuta sul posto prima del decollo. Il volo ha subito un leggero ritardo a causa dell’intervento delle forze dell’ordine, ma è poi partito e arrivato in orario a Ibiza. Le cause del litigio tra le due passeggeri non sono ancora state chiarite. Dopo l’incidente, le due donne coinvolte sono state fatte sbarcare dall’aereo. Easyjet ha rilasciato una dichiarazione riguardo l’evento, sottolineando come tali comportamenti aggressivi non siano tollerati a bordo dei loro voli e ribadendo l’importanza della sicurezza e del benessere di passeggeri ed equipaggio. La compagnia ha anche confermato che il personale di bordo è addestrato per gestire situazioni simili e garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.