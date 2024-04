Amadeus via dalla Rai, il commento di Carlo Conti gela tutti: “Ha fatto la scelta giusta”

0 Condivisioni acebook Twitter

Carlo Conti esprime la sua delusione per la partenza di Amadeus dalla Rai, riconoscendo però che la scelta è stata attentamente considerata dal collega.

Il contesto dell’addio di Amadeus

Amadeus ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Rai, che scadrà ad agosto. Questa decisione pone fine a una lunga e fruttuosa collaborazione, suscitando reazioni diverse tra i colleghi. Mentre Fabio Fazio ha benedetto il possibile passaggio di Amadeus a Discovery, Carlo Conti ha manifestato dispiacere per aver perso “un compagno di squadra così forte.”

Le parole di Conti

Durante un’intervista concessa a LaPresse, Carlo Conti ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla partenza di Amadeus: “Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte. Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene.” Conti, che ha sempre avuto un rapporto di stima reciproca con Amadeus, ha anche aggiunto: “Amadeus è un grande amico e professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui.”

Prospettive future per Amadeus

Secondo le ultime indiscrezioni, Amadeus sarebbe in trattativa con Discovery per condurre due nuovi programmi. Uno di questi potrebbe essere un access prime time, mentre l’altro show potrebbe essere simile a “X-Factor.” Inoltre, vi è l’interesse da parte di Warner Bros per acquisire i diritti dei “Soliti Ignoti,” il cui contratto con la Rai è in scadenza. Nonostante la fine del suo rapporto con la Rai, il futuro professionale di Amadeus appare ricco di nuove e stimolanti opportunità.