Produttore televisivo ha un infarto, è solo in casa a salvarlo è la sua Tesla che lo trasporta in ospedale

L’innovativa Tesla Model Y salva la vita a un uomo durante un infarto grazie al software di guida autonoma

L’incidente

In una notte tra il primo e il secondo aprile, Max Paul Franklin, produttore televisivo statunitense in Virginia, ha sperimentato personalmente il potenziale salvavita della tecnologia moderna.

Dopo aver accusato un principio di infarto e un grave squilibrio glicemico causato da un malfunzionamento della sua pompa di insulina, Franklin ha fatto affidamento sulla sua Tesla Model Y, equipaggiata con l’ultima versione del software di guida autonoma “full self-driving” (FSD). Con grande presenza di spirito, è riuscito a impostare la destinazione verso il pronto soccorso più vicino, lasciando che l’auto lo conducesse autonomamente in ospedale.

La tecnologia al servizio dell’uomo

Il viaggio autonomo di 13 miglia fino all’ospedale è stato un chiaro esempio di come l’innovazione tecnologica possa essere diretta verso applicazioni di vitale importanza.

La Tesla non solo ha guidato efficacemente Franklin al pronto soccorso, ma ha anche gestito autonomamente il parcheggio, permettendogli di ricevere tempestivamente le cure necessarie.

Questo episodio non solo dimostra l’efficacia della tecnologia di guida autonoma in situazioni critiche, ma evidenzia anche l’importanza di ulteriori investimenti e ricerche in questo campo.

Reazioni

L’evento ha guadagnato notorietà quando Franklin ha condiviso la sua esperienza su X, con Elon Musk che ha prontamente rilanciato il post, sottolineando un utilizzo positivo del pilota automatico Tesla, a differenza delle solite cronache di incidenti o controversie.

Franklin ha lodato Musk per il suo impegno nell’innovazione, ringraziando pubblicamente la tecnologia che gli ha probabilmente salvato la vita.