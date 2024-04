Pitbull attacca improvvisamente un bambino e suo zio che erano alla fermata dell’autobus, il cane era senza guinzaglio, il padrone del cane fugge

0 Condivisioni acebook Twitter

Un bambino di sette anni e suo zio sono stati attaccati da un pitbull senza guinzaglio a Mantova. Il cane ha morso il bimbo al polpaccio e lo zio alla gamba mentre aspettavano l’autobus.

Inaspettato attacco di un cane in libertà

Un normale pomeriggio si è trasformato in una scena di terrore quando un pitbull, lasciato libero dal suo giovane padrone, ha improvvisamente perso il controllo. “Il cane ha aggredito per primo il bambino, mordendolo al polpaccio,” riferiscono i testimoni. L’intervento rapido dello zio ha evitato conseguenze più gravi, ma non ha impedito che anch’esso venisse ferito dal cane.

Intervento immediato e ricerca del proprietario

Dopo l’aggressione, il proprietario del cane ha rapidamente recuperato l’animale e si è allontanato dalla scena, lasciando le vittime senza assistenza. Fortunatamente, i soccorsi sono arrivati tempestivamente e le ferite riportate da zio e nipote non sono state gravi. Le autorità locali ora utilizzano le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il fuggitivo e assicurarlo alla giustizia.

Lo zio ha sporto denuncia

Lo zio del piccolo si è recato immediatamente presso i carabinieri per sporgere denuncia e ora le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare il proprietario del cane.