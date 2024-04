Giovane 29enne trovato senza vita in auto dal padre, arresto cardiaco improvviso

0 Condivisioni acebook Twitter

Una sera come tante si è trasformata in tragedia quando Nicolas Ridolfo è stato trovato senza vita in auto dal padre, dopo un arresto cardiaco

La tragica scoperta in auto

A Caorle, una tranquilla serata ha preso una svolta drammatica quando un padre ha trovato il proprio figlio, Nicolas Ridolfo, incosciente in auto. Il giovane di 29 anni, è stato lasciato momentaneamente solo in macchina mentre il padre entrava in casa. Preoccupato dal ritardo del figlio a salire, il padre è tornato indietro solo per scoprire il figlio in gravi condizioni. Nonostante l’immediato allarme al 118, gli sforzi per salvarlo sono stati inutili.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenute rapidamente due ambulanze. Nicolas è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Portogruaro, dove, nonostante le manovre di rianimazione, è stato dichiarato morto. La Procura di Pordenone, informata dell’accaduto, ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte, non escludendo la possibilità di un’autopsia per determinare le cause esatte del decesso.

Background

Nicolas lavorava nel settore della ristorazione e aveva un passato di problemi minori legati agli stupefacenti. La sua morte ha lasciato la comunità e la famiglia in cerca di risposte, con gli investigatori che ora esaminano ogni dettaglio della sua vita recente per comprendere meglio cosa possa aver portato a un così tragico epilogo.