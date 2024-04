Ha un improvviso malore mentre guida, perde il controllo dell’auto che si ribalta, muore a 50 anni Eleonora

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Priverno: perde la vita Eleonora Ludovici, coinvolta anche la figlia

Dettagli del sinistro

Nel tardo pomeriggio di lunedì 15 aprile, un grave incidente stradale si è verificato lungo via Torretta Rocchigiana a Priverno, in provincia di Latina.

Eleonora Ludovici, cinquantenne residente a Roccagorga, ha perso la vita in seguito al ribaltamento della sua auto.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna potrebbe aver avuto un malore improvviso, il che ha causato la perdita di controllo del veicolo. La dinamica esatta è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario in seguito a una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Nonostante l’arrivo di un’eliambulanza, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Fortunatamente, la figlia dodicenne di Eleonora, che era con lei in auto al momento dell’incidente, è sopravvissuta senza riportare ferite gravi. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere e liberare la carreggiata.

Commozione e cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Eleonora Ludovici ha scosso la comunità locale. Anna Maria Bilancia, sindaca di Priverno, ha espresso il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità: “La nostra comunità è immensamente addolorata.

Eleonora era conosciuta e stimata non solo a Roccagorga ma anche qui a Priverno. Siamo vicini e abbracciamo con affetto il marito, la figlia, il figlio, e tutti i suoi familiari ed amici. Esprimiamo vicinanza anche all’intera comunità di Roccagorga. Eleonora, riposa in pace e veglia sui tuoi cari”.