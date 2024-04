Incidente mortale sulla A14 tra Molfetta e Bitonto: scontro tra due camion, un morto

19 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente si è verificato sulla A14 tra Molfetta e Bitonto, coinvolgendo due camion e lasciando almeno una vittima.

Dettagli dell’incidente

L’incidente ha avuto luogo sulla A14. Due camion si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire, provocando gravi danni ai veicoli e, purtroppo, la morte di almeno una persona. Le autorità sono intervenute prontamente sul posto per gestire la situazione e i soccorsi hanno lavorato incessantemente per assistere i coinvolti e liberare la carreggiata.

Impatto sulla viabilità e indagini in corso

L’incidente ha causato significative interruzioni del traffico, con rallentamenti e deviazioni temporanee mentre le squadre di emergenza lavoravano sulla scena. Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dello scontro e per verificare eventuali responsabilità.

Notizia in aggiornamento.