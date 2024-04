Isola dei Famosi, scintille tra i due opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, lei lo asfalta: “Con me parla terra terra, io no Tg5”

5 Condivisioni acebook Twitter

All’Isola dei Famosi, il confronto tra Dario Maltese e Sonia Bruganelli porta a momenti di tensione e battute pungenti.

Un confronto acceso

Dario Maltese, noto per il suo stile sobrio e autorevole tipico del giornalismo di Canale 5, ha mostrato una nuova faccia durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. La sua interazione con Sonia Bruganelli, già nota per il suo spirito diretto e senza filtri, ha acceso gli animi. Durante una discussione sugli altri concorrenti, Maltese ha tentato di approfondire alcuni dinamiche tra i partecipanti, ma è stato prontamente interrotto dalla Bruganelli che ha cercato di alleggerire il tono delle domande, suggerendo un approccio meno serioso.

Botta e risposta tra i due protagonisti

La tensione è aumentata quando Sonia Bruganelli ha commentato le scelte strategiche di Matilde Brandi nell’ambito delle nomination per l’immunità, cercando di non apparire troppo critica. Maltese non ha perso l’occasione per sottolineare come, nonostante le intenzioni, la Bruganelli avesse effettivamente mostrato una certa severità nei confronti della Brandi. “Oddio un po’ ti sei accanita. Eccome, un po’ l’hai fatto . Adesso però stavo per dire una cosa un po’ troppo intimista, ma non volevo turbare Sonia. E quindi ho deciso di fermarmi prima. Allora ne dirò una un po’ più leggera“, ha replicato Maltese, evidenziando un lieve attrito tra i due.

Reazioni e dinamiche dell’Isola

Questi scambi verbali hanno non solo animato la puntata, ma hanno anche messo in luce le diverse personalità e stili di comunicazione tra i due opinionisti, arricchendo l’esperienza televisiva del pubblico. Sonia, con una risposta schietta, ha ribadito il suo desiderio di mantenere le conversazioni più alla mano: “No guarda, con me devi parlare terra, terra. Io no TG5“.