Belve, Marcella Bella momento di grande tensione con la Fagnani per la domanda sull’evasione fiscale

Marcella Bella oggi, martedì 16 aprile, la vedremo nella puntata di “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, dando vita a momenti di leggerezza ma anche a scambi più tesi.

Scontri e risate: l’intervista a Marcella Bella

Durante l’intervista, Francesca Fagnani ha toccato diversi temi sensibili e curiosità riguardanti la carriera e la vita privata di Marcella Bella. Un momento di leggerezza è stato quando la conduttrice ha chiesto alla cantante di spiegare il testo di una delle sue canzoni più note, evidenziando il doppio senso delle parole: “La mia voglia è grande, scandalosa ormai, c’è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei”. Marcella, tra il serio e il faceto, ha risposto: “C’era una donna che aveva, un certo… come si può dire?… Non voglio dire parole strane… non voglio scivolare proprio adesso sul prurito!”

Gaffe e imbarazzi in diretta

Un altro momento imbarazzante si è verificato quando Fagnani ha chiesto a Bella di sciogliere l’acronimo LGBTQIA+. Marcella si è bloccata dopo le prime due lettere, confondendo il termine “transessuali” con “travestiti”, cosa che ha causato una reazione di stupore in Fagnani, la quale ha scherzosamente commentato che Bella “ha perso il titolo” di icona gay.

Tensione sul tema dell’evasione fiscale

Il clima si è fatto più teso quando l’argomento è passato all’indagine per evasione fiscale a carico della Bella. La cantante ha raccontato di aver ricevuto delle scuse da parte del responsabile del fisco, ma ha espresso il proprio disappunto per come i media hanno trattato la notizia, enfatizzando l’impatto negativo dei titoli sensazionalistici. Di fronte all’affermazione della Fagnani che l’archiviazione del caso era dovuta alla prescrizione del reato, la Bella ha categoricamente negato, insistendo che le scuse ricevute dimostravano un errore da parte delle autorità fiscali.

Sanremo

L’intervista si è conclusa su una nota più personale e malinconica, con Bella che ha commentato le sue recenti esclusioni dal Festival di Sanremo, nonostante la presentazione di canzoni che considerava di qualità: “Nonostante presenti canzoni bellissime, non sono stata nella rosa per cinque anni, quindi ho pensato che Ama non mi ama!”