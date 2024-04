C’erano a Cerano, una performance con auto anni 80

0 Condivisioni acebook Twitter

Si chiama “C’erano a Cerano” l’ennesima iniziativa di William Jonathan, organizzatore di diversi raduni di successo e a larghissima partecipazione di mezzi e persone, studiati per diffondere la passione e divertire gli appassionati.

Il “meetup” sperimentale, come lo ha battezzato il suo ideatore, ha preso vita domenica 14 aprile a Cerano (NO), e ha visto la partecipazione di 80 automobili storiche, selezionate attentamente in 80 giorni e rigorosamente immatricolate negli anni 80.

“II love 80s”, infatti, è stato il fil rouge dell’incontro che è stato raccontato, da subito, anche come “il primo raduno col cuore”. Nonostante i partecipanti erano a conoscenza che avrebbero dovuto superare una serie di challenge non semplici durante la giornata, a nessuno era stata svelata la “prova” più importante e per la quale tutti si sono tutti presentati vestiti di rosso, come da indicazione ricevute.

Dopo circa un’ora e mezzo di manovre per mezzi e persone durante le prime ore del mattino, le immagini immortalate da un drone che sorvolava su Piazzale Lavoratori, hanno svelato l’arcano: è stata realizzata con le auto l’enorme scritta “I love 80” dove, però, il cuore è stato letteralmente incarnato da tutti i presenti che si sono dovuti cimentare in un’attività inizialmente tanto oscura quanto complessa. Il risultato è stato decisamente sorprendente e di innegabile impatto visivo.

Subito dopo, gli oltre 200 intervenuti provenienti da tutta Italia, ma anche da Francia e Svizzera, sono stati accolti dal Sindaco di Cerano e dall’Assessore allo Sport e alla Cultura e hanno potuto visitare le tante bellezze dello splendido borgo di Cerano riconosciuto come “Luogo del cuore” dal FAI.

“Il meetup, nato come attività sperimentale, si è trasformato in una solida realtà” ha fatto sapere il Car Influencer William Jonathan, instancabile vulcanico regista di questa spettacolare performance – “Far incontrare i piloti, prima tra loro e poi con i loro mezzi, ha permesso un’interazione alla massima potenza dando vita ad una vera opera d’arte su ruote e su piedi.”

Si tratta di un’iniziativa che si può definire “phigital” e che è durata 80 giorni, con numerose attività svoltesi sulle principali piattaforme online, e che si sono completate con una messa alla prova in presenza, a partire dal dress code rosso ai tempi scanditi a suon di megafono e risate esagerate per tutti, nessuno escluso.

L’incontro, in cui tutti i mezzi sono stati premiati con 80 trofei recanti la scritta “C’erano a Cerano, io c’ero e la macchina più bella era la mia” ha visto la partecipazione di tante vetture del Fiat Ritmo Club Italia e del team Pian Piano Arriviamo. Tutti gli aspetti logistici e i rapporti con le istituzioni sono stati curati e seguti dal direttivo del 500landia Club di Vigevano, i cui soci hanno partecipato numerosi, con il Presidente Marco Reggio con Andrea Gabetta e Riccardo Giotta. Federico Trovato e Simone Bellanova, giovani promesse del radunismo alla loro prima esperienza, hanno curato gli aspetti tecnologici e di comunicazione. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Cerano con la collaborazione della proloco.