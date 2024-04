Paolo Belli annulla il suo tour, la moglie operata d’urgenza

0 Condivisioni acebook Twitter

Paolo Belli ha preso la dolorosa decisione di interrompere il suo tour teatrale “Pur di fare commedia” per stare accanto alla moglie Deanna, che sta affrontando gravi problemi di salute.

Priorità alla famiglia in un momento critico

In un commovente annuncio, Paolo Belli ha condiviso la necessità di sospendere tutte le date del suo tour per dedicarsi completamente al sostegno della moglie. “Con dispiacere, devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza,” ha dichiarato Belli, evidenziando il forte legame e l’impegno nei confronti della sua famiglia in questo difficile periodo.

Un legame profondo e duraturo

Paolo e Deanna sono insieme da più di quarant’anni, un’unione che ha visto la nascita di un amore profondo e duraturo, testimoniato anche dalla decisione di adottare un figlio, Vladik, che ora ha una propria famiglia. La coppia ha affrontato insieme le gioie e le sfide della vita, consolidando un rapporto che Belli descrive come fondamentale per il suo equilibrio e la sua felicità. “Lei è come se fosse una mia gamba, se non ci fosse non riuscirei a tenermi in piedi,” ha raccontato il cantante, dimostrando quanto profondo sia il loro legame.

Un sostegno che va oltre la famiglia

Oltre al sostegno della famiglia, Paolo Belli sta ricevendo anche un grande affetto da parte dei suoi fan e del pubblico che lo segue. Questo calore umano sta aiutando l’artista a mantenere il suo ottimismo e a trovare la forza per affrontare questa sfida. In un momento così critico i fan si stanno mostrando solidali, offrendo sostegno morale e dimostrando quanto l’artista sia amato e apprezzato.

In questo momento difficile, la priorità di Paolo Belli è chiara: la salute e il benessere della moglie sono al primo posto.