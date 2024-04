Isola dei Famosi scoppia il caos dopo l’incidente occorso a Marina Suma, Pietro Fanelli: “E’ tutta colpa vostra, ci trattate come carne da macello”

0 Condivisioni acebook Twitter

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 andata in inda ieri, lunedì 15 aprile, è stato segnato da un incidente che ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza dei concorrenti e sulle scelte della produzione del programma

Incidente in diretta e polemiche

Durante una prova di tira alla fune tra Pietro Fanelli e Marina Suma, l’attrice 65enne è caduta malamente, causando la sua immediata immobilizzazione e il successivo trasporto in infermeria. Il confronto fisico, giudicato inadeguato da molti telespettatori a causa della disparità di età e di forza tra i due sfidanti, ha scatenato una valanga di critiche sui social media, con molti che hanno messo in discussione la responsabilità della produzione nel garantire la sicurezza dei partecipanti.

La reazione di Pietro Fanelli

Pietro Fanelli, visibilmente turbato dall’accaduto, ha espresso in modo deciso il suo disappunto durante le nomination, accusando la produzione di negligenza. “Una donna si è fatta male per colpa vostra non mia, non siamo carne da macello,” ha dichiarato Fanelli, evidenziando come avesse già cercato di moderare la sua forza nella prova precedente per paura di causare danni a Marina.

Sicurezza e sul formato del programma

La scelta di far competere individui con significative differenze fisiche in sfide potenzialmente pericolose è decisamente sbagliata e poi i concorrenti ne pagano le conseguenze.