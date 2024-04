Serie A, proposta di “Giornata Vintage”: “Tutte le partite alle 15 come ai vecchi tempi”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante una recente assemblea della Serie A, è stata proposta l’idea di organizzare una “giornata vintage”, in cui tutte le partite si sarebbero giocate alle 15:00, con i giocatori in divise retrò degli anni ’80 e scarpini neri, evocando i tempi in cui le partite si giocavano simultaneamente alla domenica pomeriggio. La proposta, però, non ha trovato consensi.

La reazione all’idea

Il dirigente che ha avanzato la proposta cercava di richiamare l’atmosfera nostalgica dei decenni passati, quando i tifosi seguivano le partite contemporaneamente, spesso ascoltando la radio. Tuttavia, la risposta ricevuta ha raffreddato l’entusiasmo iniziale, con un secco “Idea bella ma non praticabile” che ha messo fine alla discussione.

Motivi del rifiuto

L’attuale struttura del calendario di Serie A è strettamente legata agli accordi televisivi, che prevedono la distribuzione delle partite da venerdì a lunedì per massimizzare gli ascolti e gli introiti pubblicitari. Questo formato è il risultato di anni di evoluzione, iniziata con il primo posticipo domenicale nel 1993, e ha reso impraticabile l’idea di una giornata di partite giocate simultaneamente.

Sentimenti contrastanti

La proposta ha suscitato interesse per la sua capacità di evocare un senso di nostalgia, ma ha anche messo in luce le complessità legate alla gestione dei diritti televisivi e agli interessi economici che dominano il calcio moderno. Nonostante il fascino dell’idea, i dirigenti hanno dovuto ammettere che il ritorno a un formato del genere, anche solo per una giornata, sarebbe stato logisticamente e finanziariamente complicato.

La decisione ha probabilmente deluso i nostalgici ma ha anche evidenziato la realtà del calcio moderno, dove le esigenze di mercato e i contratti televisivi prevalgono spesso sul romanticismo e sulla tradizione.