Puglia, SS100 direzione Bari, scontro tir contro Suv, muore mamma e figlio 12enne, gravissimo il papà

Tragedia sulla SS100: Incidente mortale coinvolge una famiglia e un camionista

L’incidente mortale sulla statale

Un tragico incidente ha colpito la strada statale 100 “Di Gioia del Colle” nel Tarantino, causando la morte di una madre e suo figlio di 12 anni. Il drammatico scontro tra un Suv Ford e un tir si è verificato all’altezza dello svincolo per San Basilio, vicino al ristorante Sala Azzurra. Il padre, che guidava il Suv, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto e si trova in condizioni critiche. Anche l’autista del camion è rimasto ferito e attualmente è ricoverato all’ospedale di Castellaneta.

Interventi e chiusura della statale

La statale 100 è stata temporaneamente chiusa al traffico nella zona dell’incidente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Massafra, due ambulanze e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare intensamente per estrarre le vittime dalle lamiere del veicolo. Il personale di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e sta lavorando per ripristinare la normale circolazione il prima possibile.

Ricostruzione e reazioni

Secondo le prime ricostruzioni, il tir, che viaggiava in direzione Taranto, ha avuto un impatto frontale con il Suv che procedeva nella direzione opposta. La famiglia coinvolta nell’incidente è originaria di Palagiano. La comunità locale è sotto shock per l’ennesima tragedia su una strada nota per la sua pericolosità. Le condizioni del padre rimangono una preoccupante incognita mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle indagini in corso, che dovranno chiarire la dinamica precisa e le cause dell’incidente.

Questo tragico evento rinnova l’urgenza di discutere e implementare misure di sicurezza stradale più efficaci per prevenire futuri incidenti su una delle arterie più trafficate e pericolose della regione.