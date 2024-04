Bari, facoltà di Giurisprudenza, in biblioteca ragazzo pretende indietro il prestito di 30 euro fatto all’amica e la prende a pugni, interviene l’ambulanza

0 Condivisioni acebook Twitter

Un normale prestito tra studenti sfocia in violenza in una biblioteca universitaria, lasciando la comunità studentesca in shock.

La disputa per un debito scatena la violenza

All’interno della biblioteca di Giurisprudenza dell’Università di Bari, un improvviso scoppio di violenza ha interrotto la calma. Una studentessa Erasmus è stata aggredita fisicamente da un compagno di studi. Il motivo della lite? Trenta euro prestati che il giovane voleva indietro. L’alterco ha rapidamente guadagnato intensità, trasformandosi in una violenta aggressione che ha turbato gli studenti presenti.

Dinamica dell’aggressione e intervento delle forze dell’ordine

La situazione è degenerata quando la studentessa, in un tentativo di ritorsione durante la discussione, ha sottratto al compagno telefono e portafoglio. Questa azione ha provocato una reazione violenta da parte del ragazzo, che ha risposto con pugni. L’incidente ha necessitato l’intervento immediato di un’ambulanza e delle forze dell’ordine, con la studentessa che ha chiamato la polizia e sporto denuncia.

Reazioni della comunità universitaria e misure di sicurezza

L’università non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’evento ma è palpabile la tensione tra gli studenti.