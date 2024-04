Sophie Marceau: “All’epoca del “Il Tempo delle Mele” eravamo un gruppo di ragazzini che mischiava la realtà con il copione … io continuo a credere nell’amore”

0 Condivisioni acebook Twitter

‘Il Tempo delle Mele’ è un film che ha segnato una generazione.

Dai set cinematografici alla realtà

“All’epoca de Il Tempo delle Mele eravamo un gruppo di ragazzini che non sapeva cosa stesse accadendo e che ha finito per mischiare la realtà con il copione,” ha detto Sophie Marceau. Il film non solo è diventato un fenomeno di vasta portata, ma ha anche aperto le porte a nuove esperienze culturali per il giovane cast. Viaggiare intorno al mondo e incontrare persone provenienti da diverse culture è stata, per loro, un’avventura illuminante che ha espanso le loro vedute e arricchito il loro spirito.

Conservare la spontaneità attraverso gli anni

La crescita e l’evoluzione personale seguono spesso percorsi inaspettati. L’attrice, pur avanzando con l’età, si sforza di mantenere la freschezza e la spontaneità che la contraddistinguevano nei primi anni di carriera. “All’avanzare dell’età preferisco non pensarci perché è una cosa su cui non abbiamo alcun controllo,” afferma. L’importanza di un’alimentazione sana e di uno stile di vita attivo è enfatizzata come mezzo per preservare la propria salute e vitalità.

Un credo immutabile: la fede nell’amore

Nonostante le inevitabili trasformazioni che la vita porta, alcuni valori rimangono immutati. “Una cosa è certa: continuo a credere nell’amore!” Questa dichiarazione non solo sottolinea un ottimismo incrollabile, ma riflette anche una filosofia di vita.