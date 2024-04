Mattia Giani, lo struggente addio della fidanzata Sofia: “Eravamo proprio sul più bello, amore mio”

0 Condivisioni acebook Twitter

La tragica scomparsa di Mattia Giani, giovane calciatore del Castelfiorentino United, ha lasciato un vuoto immenso nel cuore di familiari, amici e della sua fidanzata, Sofia Caruso

La prematura morte di Mattia, avvenuta a seguito di un arresto cardiaco mentre giocava una partita di calcio, ha scosso profondamente la comunità sportiva e non solo.

Una vita spezzata sul campo

Mattia, 26 anni, ha lottato tra la vita e la morte per alcune ore presso l’ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato trasferito d’urgenza dopo il malore. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane è deceduto, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari.

Il toccante addio di Sofia

Sofia Caruso, profondamente colpita dalla perdita, ha espresso il suo dolore e il suo amore eterno attraverso un commovente messaggio sui social media. “Eravamo proprio sul più bello amore mio,” ha scritto Sofia, “ma grazie per esserti preso cura di me e avermi fatto capire il vero amore.” Le sue parole riflettono la profondità del legame che univa la coppia e il dolore per una promessa di vita insieme interrotta così tragicamente.

Un ricordo che vivrà per sempre

Nel suo post, Sofia ha anche espresso il desiderio che Mattia continui a proteggerla e a darle forza dall’alto, mantenendo viva la sua memoria e l’immagine di lui sorridente e appassionato del gioco del calcio. “Ti amerò per sempre e fino all’infinito. Sei la persona più pura che abbia mai conosciuto,” ha aggiunto, sottolineando quanto profondo fosse il loro legame.