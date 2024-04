Tifoso esce dal parcheggio dello stadio e segue indicazioni errate e finisce con l’auto sulle scale

0 Condivisioni acebook Twitter

Disavventura incredibile per un tifoso del Cruzeiro: auto finisce su una rampa di scale

Un errore di percorso con conseguenze inaspettate

Un tifoso del Cruzeiro ha vissuto un’esperienza singolare e sfortunata allo stadio Mineirão di Belo Horizonte, in Brasile, al termine della partita di apertura del campionato brasiliano tra Cruzeiro e Botafogo. L’uomo, cercando di lasciare il parcheggio dello stadio, ha preso un’uscita sbagliata e si è ritrovato in una situazione a dir poco surreale: la sua auto è finita bloccata su una rampa di scale.

Intervento dei soccorsi

Data la posizione particolare del veicolo, l’intervento per rimuoverlo ha richiesto l’azione combinata di vigili del fuoco e forze di polizia. Le operazioni di recupero sono state complicate dalla posizione inaccessibile per i normali mezzi di soccorso, come il carro attrezzi. Alla fine, la vettura è stata sollevata e rimossa utilizzando una fune d’acciaio, un metodo non convenzionale che ha permesso di risolvere l’insolito intoppo.

La spiegazione del tifoso

Il proprietario dell’auto ha raccontato di aver seguito un cartello di uscita, convinto di prendere la direzione corretta per lasciare il parcheggio. “Pensavo fosse la direzione giusta dove andare”, ha spiegato l’uomo, visibilmente imbarazzato per l’accaduto. Purtroppo, il suo errore di valutazione ha portato a una conclusione imprevista e decisamente complicata: “L’auto è finita sulle scale”.