22enne si sente male mentre gioca a tennis, colpito da meningite, è gravissimo

Giovane tennista colpito da meningite: ricoverato in rianimazione a Cagliari

Un ragazzo di 22 anni, originario di Olbia, si trova ricoverato in condizioni gravi ma stabili presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, a seguito di un caso di meningite di tipo B. Il giovane ha manifestato i primi sintomi mentre partecipava a una partita di tennis nel Cagliaritano, sentendosi improvvisamente male e necessitando di un trasporto d’urgenza in ospedale.

Intervento rapido e profilassi

Dopo essere stato ricoverato in rianimazione, ha subito un peggioramento che ha reso necessario il suo trasferimento a una struttura specializzata. Le autorità sanitarie locali hanno attivato immediatamente una serie di misure preventive per contenere il rischio di diffusione dell’infezione. La Asl di Cagliari e quella della Gallura hanno intrapreso un’attività di profilassi rivolta a tutti coloro che sono stati in contatto con il giovane sia nel sud che nel nord della Sardegna.

Inchiesta epidemiologica e sorveglianza sanitaria

L’Asl Gallura ha avviato un’inchiesta epidemiologica approfondita, identificando e somministrando trattamenti preventivi ai contatti stretti del ragazzo, tra cui familiari e conoscenti. Circa trenta persone nel nord Sardegna sono state sottoposte a profilassi. Questa risposta coordinata mira a monitorare e gestire la situazione per prevenire ulteriori casi.