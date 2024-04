Malaga, giocatore della Liga cede la sua maglia a un tifoso ma chiede in cambio 50 euro

0 Condivisioni acebook Twitter

Polemica in rete per Dani Lopez: chiede 50 euro per la sua maglia

Un gesto controverso

Dani Lopez, calciatore del Malaga, è finito al centro delle polemiche dopo la partita contro la squadra B dell’Atletico Madrid, conclusasi con una vittoria per 0-1 a favore della squadra andalusa. Al termine dell’incontro, mentre firmava autografi, un tifoso gli ha chiesto la maglia. La risposta di Lopez ha suscitato sorpresa e controversie: ha richiesto 50 euro per la maglia, scatenando un dibattito acceso sui social.

La difesa di Lopez

Le reazioni non si sono fatte attendere, con molti fan che hanno criticato l’atteggiamento del giocatore, considerandolo poco etico. Tuttavia, Dani Lopez ha chiarito la sua posizione in un’intervista concessa a El Chiringuito, spiegando che il club impone una tassa di 50 euro ai giocatori dopo che hanno regalato un certo numero di maglie. «Non sono milionario, ma mi piacerebbe», ha detto Lopez, aggiungendo che gli è sembrato naturale accettare i soldi offerti dal tifoso.

Reazioni e riflessioni

Questa spiegazione non ha placato del tutto le polemiche, con alcuni tifosi che continuano a vedere il comportamento del calciatore come inappropriato, mentre altri hanno espresso comprensione per le motivazioni economiche dietro la richiesta.

Il dibattito ha acceso una discussione più ampia sulla gestione delle finanze dei calciatori e sulla percezione pubblica del loro status economico.