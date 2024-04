Incidente sull’A1, auto tampona mezzo pesante, muore sul colpo Eleonora a soli 21 anni, gravissimo il fidanzato

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente sull’A1: muore una giovane atleta, traffico in tilt

Dettagli dell’incidente mortale

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 17 sul tratto dell’Autostrada del Sole A1, tra i caselli di Ferentino e Anagni, vicino al casello di Ferentino. Nella collisione tra una Peugeot 107 e un mezzo pesante è tragicamente deceduta Eleonora Certelli, una giovane di 21 anni di Roma, ex atleta della FIDAL. Il veicolo era guidato dalla madre della vittima.

Condizioni degli altri passeggeri

Insieme a Eleonora si trovavano il fidanzato, che è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli, e il fratello, che insieme alla madre è stato trasportato al policlinico Gemelli. Le condizioni degli altri passeggeri sono ancora in fase di valutazione, ma il fidanzato è in stato critico.

Chiusura e riapertura dell’autostrada

A seguito dell’incidente, il tratto di autostrada tra Frosinone e Ferentino è stato temporaneamente chiuso, causando notevoli disagi al traffico con una coda di 4 km. Autostrade per l’Italia ha comunicato la riapertura del tratto intorno alle ore 19, dopo le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti. È stata consigliata l’entrata ad Anagni per chi viaggia verso Roma e l’uscita a Frosinone per chi proviene da Napoli.

Dinamica dell’accaduto

La prima ricostruzione dell’accaduto indica che l’auto su cui viaggiava Eleonora ha tamponato un camion che la precedeva. Nonostante i tentativi di soccorso, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità.