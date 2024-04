E’ sempre mezzogiorno, anche lo chef Daniele Persegani colpito dalla stessa paresi facciale di Simona Ventura, le parole di Antonella Clerici

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel corso della puntata di ieri, martedì 16 aprile di “È sempre mezzogiorno”, lo chef Daniele Persegani ha condiviso con il pubblico la sua esperienza con la paresi facciale, lo stesso disturbo che ha colpito Simona Ventura.

La rivelazione di Persegani in diretta

Durante la trasmissione di martedì 16 aprile, la conduttrice Antonella Clerici ha affrontato direttamente l’argomento che aveva suscitato curiosità e preoccupazione tra i telespettatori. Molti avevano infatti notato qualcosa di insolito nel volto dello chef nelle ultime apparizioni. “A proposito di salute, sono qui col Perse, perché molti, giustamente, hanno notato che tu hai un problema facciale, ultimamente,” ha esordito Clerici, che fino a quel momento aveva scelto di rispettare la privacy del suo collega ma ha ritenuto fosse il momento giusto per parlarne apertamente.

Una battuta per alleggerire la situazione

Lo chef, noto per il suo spirito e la sua positività, ha risposto con una battuta, evidenziando il suo atteggiamento resiliente e il sostegno ricevuto. “Sono un suo fan e ce la siamo fatta venire,” ha scherzato Persegani, riferendosi a Simona Ventura, anch’essa affetta dalla stessa condizione. Questo commento ha alleggerito l’atmosfera, mostrando come lo chef stia affrontando la situazione con coraggio e un pizzico di umorismo.

Gli spettatori mostrano supporto

La trasparenza e l’onestà di Persegani hanno suscitato una risposta positiva sia dal pubblico in studio che dai telespettatori a casa, dimostrando come la vulnerabilità possa rafforzare i legami con il pubblico e promuovere una maggiore consapevolezza su questioni di salute che possono colpire chiunque, anche figure pubbliche amate come lo chef di “È sempre mezzogiorno”.