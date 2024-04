Affari Tuoi: Eleonora ignora il consiglio del fidanzato e vince, lui le aveva detto: “Fai come dico io, mi sto giocando la relazione”

0 Condivisioni acebook Twitter

In un episodio carico di tensione di “Affari Tuoi”, Eleonora sceglie di seguire il suo istinto piuttosto che il consiglio del fidanzato Federico, con risultati sorprendenti.

La scelta audace di Eleonora

Durante l’ultima puntata di “Affari Tuoi”, Eleonora e il suo fidanzato Federico hanno rappresentato la Lombardia, affrontando insieme le decisioni che avrebbero potuto cambiare drasticamente il loro futuro finanziario. La coppia, fidanzata da sette anni e studenti rispettivamente in diritto ed economia, ha iniziato la serata con buone prospettive. Dopo aver pescato un pacco da 200 mila euro, una delle prime offerte che hanno ricevuto dal dottore ammontava a 35 mila euro. Nonostante la tentazione, Eleonora ha deciso di rifiutare, spinta dal desiderio di dimostrare la sua capacità di affrontare sfide, nonostante la sua natura timida ed emotiva.

Tensione e amore sul palco

Con il susseguirsi delle offerte e l’apertura di pacchi sempre più decisivi, la tensione è aumentata. La coppia ha scelto di rifiutare un’altra offerta di 18 mila euro, optando per continuare il gioco. “Tendo ad essere timida, sono molto emotiva. Questa è l’occasione per mettermi alla prova,” ha spiegato Eleonora. La decisione di continuare ha portato alla rivelazione del loro pacco, che conteneva soltanto 500 euro. In un momento particolarmente carico di tensione, Federico ha esclamato: “Fai così, mi gioco la relazione”, suggerendo di rischiare il tutto per tutto.

Un finale inaspettato

Nonostante le parole di Federico, che avrebbero potuto portare a una decisione più audace, Eleonora ha scelto di seguire il suo intuito, accettando l’offerta finale del dottore di 23 mila euro. Questa scelta si è rivelata saggezza pura, dato che il loro pacco conteneva solo 500 euro. La loro avventura a “Affari Tuoi” si è conclusa con un esito positivo, nonostante il consiglio rischioso di Federico, dimostrando che a volte, nel gioco come nella vita, è sempre meglio seguire il proprio istinto.