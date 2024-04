Tragedia sull’A1: chi era la 21enne Eleonora Certelli che ha perso la vita

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente ha strappato la vita a Eleonora Certelli, 21 anni, mentre viaggiava con la famiglia.

Il drammatico evento

Poco prima delle 17 di ieri, martedì 16 aprile, un grave incidente ha colpito la famiglia di Eleonora Certelli. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A1, un tratto noto per il suo intenso traffico. Eleonora, che era un’ex atleta di atletica leggera registrata con la Fidal, viaggiava con sua madre, suo fratello e il fidanzato. La madre di Eleonora, che era al volante, non è riuscita a evitare il violento impatto con un camion che procedeva davanti a loro. “Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, è morta praticamente sul colpo”, hanno riportato gli operatori sanitari, sottolineando la gravità delle ferite di Eleonora.

Le condizioni dei sopravvissuti

L’incidente ha lasciato gravi conseguenze per i passeggeri sopravvissuti. La madre, il fratello e il fidanzato di Eleonora sono stati immediatamente trasportati all’ospedale più vicino, dove sono attualmente ricoverati in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente ha causato un danno significativo alla loro auto, una Peugeot 107, che è stata completamente distrutta dall’impatto. Le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli sulle loro condizioni attuali o se la loro vita sia in pericolo.

Le indagini in corso

La polizia stradale ha chiuso l’autostrada per più di un’ora per consentire i rilievi del caso e l’atterraggio dell’eliambulanza. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori indagini, e i conducenti saranno sottoposti a test per alcool e droghe, come da procedura standard in questi casi. “È molto probabile che venga aperto un fascicolo per omicidio stradale”, hanno affermato le autorità, considerando la serietà dell’incidente e la perdita di una vita umana.