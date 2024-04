Belve, Marcella Bella al veleno contro Anna Tatangelo, le sue parole

0 Condivisioni acebook Twitter

Marcella Bella si apre su incontri controversi e riflessioni sulla sua carriera nella intervista con Francesca Fagnani andata in onda ieri, martedì 16 aprile nel programma “Belve”.

Momenti di tensione e icona LGBTQIA+

Durante la puntata di “Belve” andata in onda ieri, Marcella Bella ha condiviso dettagli intimi e professionali della sua vita. La cantante ha iniziato l’intervista toccando il tema della sua relazione con la comunità LGBTQIA+, dove è considerata un’icona. Nonostante alcune difficoltà nel decifrare l’acronimo LGBTQIA+, Bella ha espresso il suo affetto per i suoi ammiratori dichiarando: “Sono un’icona gay anche se non mi piace dire questa frase. Ce ne sono tanti di omosessuali tra i miei ammiratori. Non ho attestati ma aspetto questa coppa”. Tuttavia, la sua risposta non ha superato la seconda lettera, un momento che ha portato a una leggera tensione con la conduttrice, Francesca Fagnani.

Rivalità musicali e la sfida di Sanremo

Un punto saliente dell’intervista è stato il confronto tra Marcella Bella e Anna Tatangelo, con la Bella che ha accusato quest’ultima di aver copiato una sua canzone per il Festival di Sanremo. “Due anni prima avevo cantato Uomo bastardo e due anni dopo ha cantato una canzone simile pensando di essere la sola. Certo che se ne era accorta, figuriamoci. La mia era più bella perché originale, non l’aveva mai cantato nessuno”. La partecipazione a Sanremo è sempre stata una questione delicata per la Bella, che ha rivelato di non essere stata scelta per cinque anni nonostante le sue proposte musicali: “Per 5 anni non sono stata nella rosa dei cantanti scelti, forse Ama non mi ama”.

Confronto acceso con Lory Del Santo

Uno degli aneddoti più vivaci raccontati dalla Bella riguarda un confronto diretto con Lory Del Santo, che a suo dire si era avvicinata in modo inappropriato al suo marito. “Arrivò, si inginocchio è parlò all’orecchio di mio marito. Lui era terrorizzato e, a mia domanda, mi disse che non l’aveva mai vista. Lei se ne andò ma dopo mezz’ora tornò lì a parlargli di nuovo all’orecchio. Non ci ho più visto: ho tolto la scarpa per dargliela in testa mentre mio marito mi teneva”. La situazione si è poi risolta con la Bella che ha minacciato di colpirla con una scarpa, seguita da un chiarimento dove Del Santo ha negato di conoscere il marito della Bella.