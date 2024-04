Chiara Ferragni, trionfale ritorno sui social con un post completamente diverso dal passato: “Felice”, mentre Fedez torna in Italia

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo una lunga assenza, Chiara Ferragni fa il suo rientro sui social con un post che annuncia la sua felicità, mentre l’ex marito Fedez rientra in Italia dopo un viaggio a Los Angeles.

Il ritorno elegante di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha fatto una riapparizione elegante e raffinata sui social media. La 36enne ha scelto un abito lungo nero aderente con uno spacco profondo e i capelli raccolti in uno chignon per il suo post di ritorno. Nel post, Chiara esprime la sua gioia di essere a Venezia per l’inaugurazione della mostra “Musei delle Lacrime” dell’amico Francesco Vezzoli al Museo Correr. La mostra, curata da Donatien Grau, presenta nuove opere di Vezzoli accanto ai capolavori di artisti storici come Cosmè Tura e Jacopo Bellini, rendendo omaggio anche all’architetto Carlo Scarpa.

Accoglienza calorosa

Il post di Chiara ha ricevuto una valanga di like e commenti entusiastici, segno che i suoi fan sono stati felici di rivederla attiva online. Molti follower hanno espresso quanto le sia mancata, definendola “semplicemente stupenda” e “uno splendore”. Commenti incoraggianti non sono mancati, con molti che spronavano Chiara a continuare a brillare e superare le sfide. Anche sua madre, la scrittrice Marina Di Guardo, ha commentato, chiamandola “mozzafiato, amore mio”. Questo supporto dimostra che nonostante il periodo difficile, la comunità di Chiara rimane forte e leale.

Fedez ritorna in Italia dopo il Coachella

Nel frattempo, Fedez, l’ex marito di Chiara, è rientrato in Italia dopo aver partecipato al Coachella e trascorso del tempo con gli amici a Los Angeles. Fedez ha documentato il suo ritorno a casa con una storia su Instagram che mostrava la cucina vuota della sua nuova casa a Milano, scherzando sul dover fare la spesa. Durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, Fedez ha incontrato l’ereditiera Paris Hilton, rinnovando le voci di un possibile flirt con Giulia Ottorini, una giovane tiktoker del suo gruppo. Tuttavia, Giulia ha negato qualsiasi relazione romantica con il cantante. Fedez sembra ora concentrato a godersi la vita da single, dedicandosi ai suoi figli Leone e Vittoria e al suo lavoro.