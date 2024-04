Malore improvviso, infermiera a 64 anni muore durante turno di lavoro, sconcertati i colleghi, aveva rinunciato ad andare in pensione

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragica scomparsa di un’infermiera all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli

Un’improvvisa tragedia durante il turno

Il personale dell’Ospedale Antonio Cardarelli a Napoli è rimasto sconvolto dalla tragica morte di Angela, un’infermiera di 64 anni, avvenuta improvvisamente durante il suo turno di lavoro. Angela, che aveva già maturato i requisiti per la pensione, aveva scelto di continuare a lavorare nel reparto di Terza Medicina. Il tragico evento si è verificato il 15 aprile: la donna è accasciata mentre camminava nel corridoio, un’ora dopo l’inizio del suo turno alle 14:00, morendo sul colpo.

Inutili i tentativi di rianimazione

Nonostante gli immediati e disperati tentativi di rianimazione da parte dei suoi colleghi, per Angela non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha provocato grande incredulità e dolore tra i medici e gli infermieri presenti, che l’hanno vista morire improvvisamente davanti ai loro occhi. L’Ospedale Antonio Cardarelli ha espresso profondo cordoglio per la perdita, sottolineando quanto Angela fosse apprezzata tanto dai pazienti quanto dai colleghi per la sua dedizione e passione per il lavoro.

Ricordo e cordoglio

La notizia della scomparsa di Angela ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social media, dove molti ricordano la sua passione e dedizione professionale. Nonostante avesse la possibilità di ritirarsi, la sua scelta di rimanere attiva nel campo della medicina testimonia il suo impegno nel prendersi cura dei pazienti e nel contribuire alla comunità ospedaliera di Napoli. Angela lascia un vuoto incolmabile all’interno dell’ospedale e nei cuori di coloro che la conoscevano.