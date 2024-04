“Francesco Benigno squalificato dall’Isola dei Famosi per comportamenti scorrenti” ma lui non ci sta: “Non è vero, mi hanno anche fatto un’offerta di danaro pur di farmi andare via”

0 Condivisioni acebook Twitter

Francesco Benigno si ribella pubblicamente contro la sua squalifica dall’Isola dei Famosi, esprimendo indignazione sui social media.

Accuse di manipolazione: il duro sfogo dell’ex naufrago

Francesco Benigno ha scatenato una tempesta sui social dopo la sua esclusione da “L’Isola dei Famosi”. L’attore ha usato il suo profilo Instagram per esprimere il suo disappunto, affermando che c’è stata una manipolazione da parte di Mediaset. “Mediaset mi voleva costringere a ritirarmi mentendo spudoratamente”, ha dichiarato Benigno in un video molto seguito dai suoi fan. Queste affermazioni hanno sollevato dubbi e discussioni tra i fan del programma.

Una dichiarazione forte

Il video di Benigno, in cui nega categoricamente le voci di un suo ritiro volontario dall’isola, ha attirato l’attenzione di molti. “Mi giunge notizia adesso dall’Italia telefonicamente da parte di mia moglie che io mi sono ritirato dall’isola, ma io non mi sono ritirato,” insiste l’attore nel suo messaggio. La sua ferma smentita delle dichiarazioni ufficiali rilasciate dalla produzione ha alimentato ulteriori speculazioni sulle vere dinamiche dietro le quinte del programma. E poi ha continuato: “I poteri forti di Mediaset e Banijai hanno deciso che io devo essere eliminato, però non ci hanno dato la spiegazione. Ci hanno fatto addirittura delle proposte sia al sottoscritto sia a mia moglie sia al mio agente di denaro, di non chiedere penali, e questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali, tu non ci fai una proposta di dare dei soldi e di non pagare le penali».