La moglie di Michael Schumacher mette all’asta la collezione di orologi del marito che vale una fortuna

0 Condivisioni acebook Twitter

Una selezione di orologi di lusso appartenuti a Michael Schumacher sarà venduta all’asta per supportare le spese mediche del campione.

Un’asta significativa per motivi personali e finanziari

Christie’s ha annunciato che l’asta del 13 maggio a Ginevra includerà otto pezzi esclusivi dalla collezione privata di Michael Schumacher. Questa vendita non è soltanto una transazione di lusso, ma rappresenta un sostegno concreto per le spese mediche e personali che la famiglia del pilota sta affrontando, compresi i costi per il matrimonio di sua figlia, Gina-Maria. Remi Guillemin, responsabile degli orologi di Christie’s in Europa, ha espressamente ringraziato la famiglia Schumacher per la fiducia e l’opportunità di mettere questi oggetti di valore nelle mani di appassionati collezionisti.

Dettagli e pezzi pregiati dell’asta

Tra gli orologi più attesi figurano cinque pezzi della collezione Ruthenium di François-Paul Journe, un Rolex Daytona in oro 14k e due orologi personalizzati unici. Uno di questi è il Platinum Vagabondage 1, con un quadrante rosso che celebra i sette titoli mondiali vinti da Schumacher, adornato con simboli del suo casco e l’emblema della Ferrari. L’altro pezzo di rilievo è un Audemars Piguet, anch’esso personalizzato e dedicato a Schumacher dal suo ex team principal Jean Todt. Questi pezzi rappresentano non solo un investimento significativo ma anche un pezzo di storia del motorsport.

Impatto globale e aspettative per l’asta

La collezione sarà esposta in diverse città come Los Angeles, Hong Kong, Taiwan, Dubai e New York, anticipando un’asta che la famiglia Schumacher spera possa incassare oltre 4 milioni di dollari. Questi orologi non solo attirano l’attenzione per il loro valore materiale, ma anche per la loro storia e il profondo legame con una delle figure più leggendarie del mondo della Formula 1.