Nord barese Sp231, scontro frontale tra due auto in curva, muore sul colpo 30enne, un ferito

0 Condivisioni acebook Twitter



Tragico incidente stradale a Canosa di Puglia con un morto e un ferito in condizioni non gravi.

Dettagli dell’incidente

Nel tardo pomeriggio di oggi, un tragico evento si è verificato sulla provinciale 231 presso Canosa di Puglia, situata nella regione del nord Barese. Un uomo di 30 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale. La collisione è avvenuta mentre le due vetture coinvolte stavano percorrendo una curva, e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. “L’impatto non gli ha lasciato scampo,” è quanto si apprende dagli inquirenti.

Intervento dei soccorsi

Il conducente dell’altra auto coinvolta nell’incidente è stato prontamente assistito e trasportato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni sono state valutate non gravi dai medici. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno avviato le indagini e i rilievi necessari per chiarire la dinamica e le cause precise dell’incidente.