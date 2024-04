Donna morsa da una vipera durante una seduta di yoga all’aperto finisce in terapia intensiva, è gravissima

0 Condivisioni acebook Twitter



Un attacco di vipera trasforma una vacanza in un incubo per una turista britannica a Cipro

Vacanza rovinata da un serpente

Durante una seduta di Yoga all’aperto in occasione del suo 40esimo compleanno a Cipro, Sam West, una turista britannica originaria dello Shropshire, ha vissuto un’esperienza terrifiante. Una vipera dal naso smussato, conosciuta anche come Vipera di Milo e diffusa in Europa sud-orientale, l’ha morsa improvvisamente alla gamba. L’incidente è avvenuto il 3 aprile e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Le conseguenze del morso

Dopo essere stata morsa, Sam è stata rapidamente trasportata in ospedale dove ha ricevuto un antiveleno salvavita. Nonostante il pronto intervento, ha dovuto trascorrere quattro giorni in terapia intensiva, seguiti da un giorno in un reparto normale, prima di essere dimessa con indicazioni per continuare la terapia a casa. Attualmente, Sam si sposta con l’ausilio di una sedia a rotelle, segno delle gravi conseguenze fisiche subite.

Misure di sicurezza e riflessioni post-incidente

La vittima ha raccontato alla BBC il momento del morso: “Prima che avessi il tempo di reagire, mi ha morso appena sopra la caviglia sinistra”. In seguito all’incidente, l’hotel ha rimosso la vegetazione attorno alla piattaforma esterna e ha intensificato le misure di sicurezza, spostando le attività di Yoga in un ambiente più controllato, lo studio di danza, e chiamando squadre di disinfestazione per prevenire ulteriori incontri pericolosi. Sam ha condiviso la sua traumatica esperienza in un’intervista, esprimendo il forte impatto emotivo e fisico subito a causa dell’attacco.