Milo Infante al veleno contro Caterina Balivo: “Con Serena Bortone non ho mai avuto questi problemi”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il conduttore Milo Infante ha dovuto fare i conti con un conflitto di programmazione in Rai, portandolo a cancellare un segmento importante del suo programma Ore14.

Conflitto di programmazione tra Milo Infante e Caterina Balivo

Durante una recente puntata di Ore14, Milo Infante ha scoperto che il suo programma avrebbe sovrapposto un approfondimento sulla strage di Erba con un segmento simile trasmesso da Caterina Balivo in “La Volta Buona” su Rai Uno. Questa coincidenza ha spinto Infante a eliminare all’ultimo minuto il suo approfondimento per evitare ridondanze con il pubblico. “È stato necessario ribaltare la scaletta per evitare una sovrapposizione piena,” ha spiegato Infante, sottolineando l’insolita concomitanza di trattare lo stesso argomento nello stesso momento su due programmi diversi della Rai.

La reazione di Infante alla nuova programmazione di Rai Uno

Milo Infante ha espresso frustrazione per la situazione, rivelando che in passato, sotto la gestione di Serena Bortone, simili sovrapposizioni non erano mai avvenute. “Ore14 si occupa di cronaca, non di leggerezze,” ha dichiarato Infante, distinguendo chiaramente il tono e il contenuto del suo programma rispetto a quello che potrebbe essere percepito come un format più leggero di Balivo. Infante ha anche accennato ad aver inviato una lettera di protesta ai responsabili della programmazione e degli approfondimenti Rai, evidenziando il suo malcontento per la nuova direzione presa da “La Volta Buona”.