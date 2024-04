14enne si appoggia a un palo e rischia di rimanere folgorato, un passante con un calcio gli salva la vita

0 Condivisioni acebook Twitter

A Sermoneta, un adolescente è stato salvato da un passante dopo aver rischiato la vita per una folgorazione

Dramma sfiorato e un salvataggio decisivo

Un evento drammatico ha avuto luogo a Sermoneta, in provincia di Latina, dove un ragazzo di 14 anni ha rischiato di morire folgorato dopo essersi appoggiato a un palo della vigilanza. L’incidente è avvenuto tra via La Pastine e via Giada, in Borgata Carrara. Il giovane, per cause ancora da accertare, ha ricevuto una violenta scarica elettrica dopo aver toccato il palo.

Un passante diventa eroe

Nel momento cruciale, un passante, vedendo l’adolescente in difficoltà, ha avuto un gesto coraggioso e decisivo: ha calcio il ragazzo con la suola di gomma della sua scarpa, spingendolo lontano dal palo elettrificato. Questo rapido intervento ha salvato il giovane dalla possibile morte, anche se, purtroppo, ha causato la frattura del braccio del ragazzo, che è caduto a terra a seguito dell’impatto.

Risposta immediata e considerazioni del sindaco

Dopo l’incidente, è stata effettuata una chiamata urgente al Numero Unico delle Emergenze 112, che ha visto l’intervento dei sanitari che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Qui il giovane è stato trattato per le sue ferite e la frattura al braccio. La sindaca di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, ha espresso grande preoccupazione per l’accaduto, sottolineando la gravità della situazione e assicurando che sono state prese immediate misure per disattivare l’alimentazione del sistema e indagare sull’accaduto per prevenire futuri incidenti simili.