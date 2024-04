Scoppia un incendio, papà 45enne per mettere in salvo il bambino di 4 anni, muore, il piccolo sopravvive solo due giorni

0 Condivisioni acebook Twitter

Una famiglia è stata colpita da un immenso dolore: Barry Mason e suo figlio di quattro anni sono morti a seguito di un incendio nella loro casa.

Un atto di eroismo con un esito tragico

Barry Mason, 45 anni, ha perso la vita cercando di salvare il suo piccolo figlio da un incendio che ha devastato la loro abitazione nella notte di domenica. L’uomo è entrato tra le fiamme per tentare di portare in salvo il bambino, che era rimasto intrappolato all’interno. Nonostante il tentativo disperato del padre, il bambino ha subito gravi ustioni su quasi tutto il corpo, equivalenti all’86% della sua superficie cutanea.

Le condizioni disperate del bambino e il suo decesso

Dopo essere stato estratto dall’incendio, il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove i medici lo hanno posto in coma indotto e hanno eseguito un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Tuttavia, il martedì mattina successivo, è stato dichiarato il decesso del bambino, segnando una conclusione tragica per una situazione già dolorosa.

Le indagini e il sostegno alla famiglia

L’incendio, che si ritiene sia iniziato nella cucina della villetta bifamiliare e si sia rapidamente propagato, ha scosso la comunità locale. I vicini hanno allertato i servizi di emergenza dopo essere stati svegliati dalle urla disperate della famiglia Mason. Gli investigatori, dopo un’analisi preliminare, hanno indicato che non sembrano esserci circostanze sospette dietro l’incendio, anche se le indagini continuano per chiarire definitivamente le cause del rogo.

Il distretto di polizia di Wigan, attraverso l’ispettore Lee Gridley, ha espresso profondo cordoglio: “Questo è un incidente devastante e tutti i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di questo bambino, che aveva tutta la vita davanti a sé”. Jessica, la zia del bambino, ha condiviso il suo dolore sui social media, sottolineando come la tragedia abbia lasciato la famiglia senza nulla, e rivelando che il bambino non ha voluto lasciare il padre da solo, anche nei suoi ultimi momenti.