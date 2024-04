Bruttissimo incidente sulla Bitritto Sannicandro, ragazzo rimane incastrato nella sua auto ribaltata, disperato perchè ha perso il suo cagnolino durante l’incidente, lieto fine impensabile e dolcissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo un grave incidente a Bitritto, un giovane si salva inspiegabilmente, ma il suo cane sembra perduto. La storia ha un lieto fine

La sopravvivenza incredibile e la disperata ricerca

Intorno a mezzanotte di ieri 17 aprile, un incidente stradale ha scosso la tranquillità della strada che collega Bitritto a Sannicandro. Un giovane, rimasto intrappolato nella sua auto ribaltata, è stato estratto dai vigili del fuoco dopo un lungo intervento. Sorprendentemente, il ragazzo è uscito dai rottami quasi illeso. Si è rifiutato di farsi controllare, la sua unica preoccupazione sembrava essere la ricerca del suo cagnolino, che era con lui in auto al momento dell’incidente.

Un cagnolino perduto e ritrovato

La disperazione del ragazzo cresceva man mano che le ricerche del piccolo barboncino proseguivano senza esito.

Grazie all’aiuto di alcuni amici della testata giornalistica on line Bit live, il cagnolino è stato recuperato e riportato sul luogo dell’incidente. Il ricongiungimento tra il ragazzo e il suo fedele amico ha avuto luogo in ambulanza, sotto gli occhi sorridenti dei soccorritori e dei vigili del fuoco, trasformando una potenziale tragedia in una commovente storia di sopravvivenza e amicizia.