Rissa in pizzeria, locale distrutto un ferito gravissimo, un dipendente sotto choc: “Non li avevo mai visti prima”

Sei arresti e un ferito grave sono il bilancio di una violenta rissa in un locale romano.

L’escalation della violenza in pieno giorno

Il pomeriggio di lunedì si è trasformato in un campo di battaglia a Centocelle, dove due gruppi di giovani, identificati come colombiani e boliviani, si sono affrontati violentemente. Il conflitto è iniziato in strada e si è rapidamente spostato all’interno di una pizzeria. “Pochi secondi dopo erano dentro la pizzeria con le mani al collo,” racconta un impiegato del locale, testimone della scena. La rissa ha causato il panico tra i clienti e gravi danni all’arredamento.

Tra caccia agli uomini e indagini

Dopo l’arrivo della polizia, segnalato dal cameriere e alcuni passanti, sei uomini e una donna sono stati arrestati mentre tentavano di fuggire. Durante il trasporto, due dei fermati hanno tentato di evadere, danneggiando una vettura di servizio. L’indagine ha utilizzato video sorveglianza e testimonianze per ricostruire l’accaduto, inclusa la pericolosa escalation di violenza che ha portato al grave ferimento di Aymane M., 19 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Vannini. “Non li avevo mai visti prima,” ha dichiarato l’impiegato, ancora sotto choc per l’accaduto.

Le autorità continuano a indagare per chiarire le dinamiche e i possibili moventi dietro questo scontro, sospettando che i due gruppi possano aver avuto precedenti alterchi. “Il sospetto è che già in passato le due compagnie di sudamericani si siano affrontate,” concludono gli investigatori, determinati a non tralasciare alcuna pista.