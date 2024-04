Mattia Giani, la fidanzata distrutta: “Convivevamo da due giorni, prima della partita mi ha scritto: “Ti amo da impazzire”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il tragico destino di Mattia Giani ha scosso profondamente la comunità di San Miniato, dove il giovane calciatore aveva recentemente iniziato una nuova vita insieme alla sua fidanzata, Sofia Caruso

La storia di Mattia, morto a soli 26 anni durante una partita di calcio per un improvviso malore, è stata resa ancor più toccante dalle parole di Sofia, che attraverso i social ha condiviso il dolore e l’amore profondo per il suo compagno.

Un futuro promettente spezzato

Domenica mattina, in una giornata che sembrava come tante altre, Mattia si è preparato per la partita mentre Sofia restava a casa. Prima di partire, ha lasciato a Sofia un messaggio d’addio che nessuno dei due avrebbe mai immaginato fosse l’ultimo. “Amore, ti ho lasciato l’accredito per la partita a nome Giani. Ti amo da impazzire,” le scrisse Mattia, parole che Sofia ricorderà per sempre con dolore e affetto.

Una relazione radicata nell’amore

Sofia e Mattia si erano conosciuti all’età di 14 anni e da allora non si erano più lasciati. La loro relazione era cresciuta nel tempo, consolidandosi in un legame forte e sincero. “Pensavamo di sposarci, dicevamo di volere i bambini,” raccontava Sofia, testimoniando i sogni e i progetti che avevano insieme. Il loro amore era tale che Mattia aveva sempre assicurato a Sofia che non l’avrebbe mai lasciata sola, una promessa che ora assume un significato ancora più profondo e straziante.

Il ricordo di una vita insieme

Nelle ore più buie, Sofia trova la forza di guardare avanti, sostenuta dall’amore di Mattia e dall’incoraggiamento degli amici che la circondano. “Lo devo fare per i suoi amici che da giorni mi chiamano continuamente,” dice, determinata a continuare a vivere in onore della memoria di Mattia. Attraverso i social, Sofia ha espresso il suo amore eterno per Matti: “Ti amerò per sempre e fino all’infinito. Sei la persona più pura che abbia mai conosciuto.”