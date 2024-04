Marcella Bella a Belve: “Lory Del Santo troppo vicina a mio marito”, la replica al veleno della Del Santo, volano stracci

0 Condivisioni acebook Twitter

In seguito alle dichiarazioni di Marcella Bella a Belve, Lory Del Santo nega qualsiasi conoscenza con la cantante e suo marito.

La replica di Del Santo

Lory Del Santo ha prontamente risposto alle affermazioni fatte da Marcella Bella durante il suo intervento a Belve, dove Marcella ha raccontato di un episodio avvenuto molti anni fa che vedrebbe Lory troppo vicina al suo marito. Lory, tramite la sua pagina Facebook, ha espresso la sua totale estraneità ai fatti menzionati: “Mi hanno mandato questo video e mi sono molto divertita,” scrive Lory, dimostrando di prendere con leggerezza le accuse. “Non ricordo di avere mai avuto l’onore di conoscere ufficialmente questa bella signora e tantomeno non ho mai sentito parlare o anche nominare il nome di suo marito.”

Dettagli e dubbi

Del Santo prosegue ponendo domande che mettono in discussione la versione di Marcella, evidenziando incongruenze nel racconto. “È plausibile che lei, vista la sua fama, in teatro fosse seduta nelle retrovie e non in prima fila?” chiede, suggerendo che forse c’è stato un malinteso o un errore nell’identificazione. Lory chiude il suo intervento con una riflessione ironica sulla situazione descritta da Marcella: “Vivere con i tacchi a spillo in mano non deve essere rilassante e presumere porta a gravi scompensi.” Con questa risposta, Del Santo cerca di smontare le accuse mantenendo un tono leggero e disincantato, evidenziando la distanza tra la sua percezione degli eventi e quella riportata da Bella.