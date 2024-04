Belen e Stefano De Martino al parco con i bambini, lui gioca tutto il tempo con Luna Marie

0 Condivisioni acebook Twitter

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati insieme, segno di un possibile riavvicinamento per il bene dei loro figli.

Un incontro genitoriale pieno di affetto

Dopo un periodo di distanza e silenzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato un terreno comune, prioritariamente per il bene del loro figlio Santiago. L’ex coppia è stata fotografata insieme in un parco, dove Stefano giocava con Luna Marì, dimostrando il suo ruolo attivo e affettuoso anche nei confronti della figlia di Belen nata da un’altra relazione. “Uno di fronte all’altro. Tra sorrisi, risate e tanti, tantissimi abbracci,” riporta il settimanale Chi, descrivendo l’incontro come un momento di serenità e comprensione reciproca.

Dialoghi e prospettive future

Secondo fonti vicine, la coppia ha condiviso anche un pranzo insieme, probabilmente per discutere e chiarire alcuni punti per assicurare il meglio per Santiago e Luna Marì. Questo incontro viene dopo un periodo complicato per Belen, che ha affrontato la fine della sua relazione con Elio Lorenzoni e ritrovato la sua autonomia personale e professionale, ritornando anche in televisione. Durante questo periodo, Belen ha parlato apertamente delle difficoltà passate e del dolore provocato dalle scoperte post-separazione, ma oggi sembra che il rapporto con Stefano sia in una fase più pacifica e costruttiva.

Un futuro ricco di impegni per Belen

Mentre l’ex coppia lavora per mantenere un rapporto cordiale per i loro figli, Belen non si ferma con i suoi impegni professionali. Sarà presto sul piccolo schermo con la sorella Cecilia in “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” su Prime Video e si prepara per un altro possibile impegno televisivo in autunno. Oltre agli impegni professionali, Belen sarà anche al fianco della sorella Cecilia come damigella d’onore al suo matrimonio, previsto per il prossimo 30 giugno.