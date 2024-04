Due bambine di 6 e 11 anni accoltellate all’uscita di scuola, fermato l’aggressore

0 Condivisioni acebook Twitter



Tragico evento a Souffelweyersheim: due bambine ferite in un attacco

Attacco davanti a una scuola elementare

Un tragico evento ha scosso la tranquillità di Souffelweyersheim, piccolo centro vicino a Strasburgo, nell’est della Francia. Due bambine, di 6 e 11 anni, sono state accoltellate davanti alla loro scuola. La gendarmeria ha confermato l’arresto dell’aggressore poco dopo l’incidente, avvenuto poco dopo le 14:00. “L’accoltellatore è stato fermato,” hanno dichiarato le autorità.

Condizioni delle vittime

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’attacco, le ferite riportate dalle due bambine non sono gravi. L’incidente è avvenuto nella strada antistante la scuola, un luogo normalmente pieno di vita e sicurezza per i bambini del quartiere.

Misure di sicurezza e dettagli sull’aggressore

L’aggressore, un uomo di 29 anni, è stato prontamente fermato e la situazione è stata messa sotto controllo. In seguito all’attacco, come misura precauzionale, tutti i bambini della scuola elementare sono stati trattenuti all’interno dell’edificio. Un consigliere municipale, contattato da BFM TV, ha comunicato che questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti gli studenti fino a quando la situazione non fosse stata completamente stabilizzata.