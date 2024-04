Puglia, stimato medico di base ha un malore improvviso, viene trovato senza vita nel suo ambulatorio

0 Condivisioni acebook Twitter

Città in lutto per la scomparsa del dottor Armando Rotondo a San Donato di Lecce

Lutto in comunità per il medico e amministratore comunale

La comunità di San Donato di Lecce e della frazione di Galugnano è in lutto per la perdita di Armando Rotondo, rispettato medico di base e amministratore comunale. A soli 65 anni, la sua scomparsa prematura è stata un duro colpo per tutti. “Uomo e medico dalle mille virtù,” ricorda il sindaco Alessandro Quarta, evidenziando il suo impegno nei confronti dei più deboli e la sua integrità in politica.

Circostanze della tragica scoperta

Il dottor Rotondo è stato trovato senza vita nel suo ambulatorio ieri sera, dopo che amici e familiari, preoccupati per la sua mancata risposta al telefono, hanno localizzato il suo cellulare tramite un’applicazione. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, è stato constatato che il decesso era avvenuto qualche ora prima, a causa di un infarto.

Una famiglia di medici e la passione per la politica

Armando Rotondo proviene da una famiglia profondamente radicata nella medicina: suo padre Donato, è stato medico del paese per oltre cinquant’anni; il fratello maggiore, Giuseppe, è un medico ospedaliero a Roma; e il fratello minore, Enrico, dirige il Day Service chirurgico oculistico a Gagliano del Capo. Oltre alla medicina, Armando aveva una grande passione per la politica, dedicandosi al servizio della sua comunità con dedizione e trasparenza. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile, come testimoniato dal lutto cittadino durante i funerali nella chiesa della Resurrezione del Signore, officiati da don Luca Nuzzaci.