Edoardo, il tifoso terminale della Roma non esiste, l’uomo che ha fatto la telefonata è il marito di una ricchissima e famosa ereditiera

0 Condivisioni acebook Twitter

Una storia che aveva commosso molti si è rivelata una finzione. Edoardo, presentatosi come un tifoso della Roma malato terminale, è in realtà in perfetta salute.

La rivelazione shock

La notizia ha fatto il giro dei media e dei social: Edoardo, che aveva emozionato tifosi e giocatori della Roma con la sua presunta lotta contro una malattia terminale, ha ammesso di non essere affatto malato. La sua storia, che comprendeva il desiderio di vedere la sua squadra del cuore vincere l’Europa League come ultimo desiderio prima di ricorrere all’eutanasia, ha suscitato grande simpatia e supporto, culminando con l’attenzione di figure come Daniele De Rossi e altri membri della squadra.

Le conseguenze di un gesto

La vicenda, inizialmente accolta con grande empatia, si è trasformata in uno scandalo quando è emerso che Edoardo è in realtà un uomo sposato con un’ereditiera di una nota famiglia, e che gode di ottima salute. Questa rivelazione ha causato un grandissimo disappunto tra i tifosi e i giocatori.