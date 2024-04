Bari, fermato all’aeroporto un uomo che cercava di raggiungere la pista

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo è stato arrestato mentre tentava di superare la recinzione dell’aeroporto di Bari Palese, mirando apparentemente alle aree riservate.

Un tentativo di intrusione sventato

Nella serata di ieri, giovedì 18 aprile un uomo, pare extracomunitario, è stato fermato mentre cercava di scavalcare il perimetro di sicurezza. La sua intenzione sembrava essere quella di dirigersi direttamente verso la pista, un’area di vitale importanza per la sicurezza aeroportuale. La polizia di stato è intervenuta tempestivamente, bloccando l’uomo prima che potesse concretizzare il suo piano.

L’intervento delle forze dell’ordine

“È stato fermato giusto in tempo”, hanno riportato alcuni testimoni oculari. Le forze dell’ordine sono riuscite a controllare la situazione senza ulteriori incidenti, dimostrando l’efficacia dei protocolli di sicurezza in vigore.

Misure di sicurezza e indagini in corso

La polizia sta conducendo un’indagine approfondita per determinare le motivazioni dietro l’azione dell’uomo, il quale è attualmente in custodia. Interrogato dalle autorità, l’uomo non ha ancora fornito una spiegazione chiara del suo gesto, lasciando aperte diverse ipotesi sulle sue intenzioni.