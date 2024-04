Fedez ha messo i suoi capi esclusivi su Vinted, venduti in un battibaleno, tutti hanno avuto ottime recensioni

0 Condivisioni acebook Twitter

I fan di Fedez hanno fatto incetta dei suoi abiti firmati messi in vendita su Vinted. L’evento ha registrato un completo sold out in tempo record.

Fedez e il suo successo su Vinted

Fedez ha fatto parlare di sé ancora una volta, questa volta per un’iniziativa di vendita unica. Subito dopo essere rientrato da un viaggio negli Stati Uniti, il noto rapper ha deciso di vendere online alcuni dei suoi abiti più esclusivi. Utilizzando la piattaforma Vinted, specializzata in abbigliamento di seconda mano, Fedez ha proposto una selezione di “20 capi bellissimi ispirati al Coachella”. Questi articoli, che variavano nel prezzo da 25 a 300 euro, sono stati acquistati in meno di due giorni, dimostrando la grande popolarità del rapper anche nel mondo della moda second-hand.

Dettagli degli abiti venduti

Tra gli articoli offerti c’erano pezzi di alto valore, come un giubbotto in denim di Gucci venduto a 300 euro e una t-shirt raffigurante Jim Morrison a soli 25 euro. Non solo marchi di lusso come Saint Laurent e Dior hanno fatto parte dell’assortimento, ma anche etichette streetwear come Drew House di Justin Bieber e Obey. Fedez ha anche incluso marchi emergenti come Amiri, Astroworld e Hand Tex, dimostrando il suo occhio per il dettaglio e la qualità.

La popolarità di Fedez su Vinted

La vendita dei capi di Fedez su Vinted ha non solo esaurito le scorte, ma ha anche attratto un’enorme quantità di nuovi follower. In soli due giorni, il rapper ha guadagnato ben 68mila nuovi seguaci sulla piattaforma, confermando la sua capacità di influenzare le masse non solo con la sua musica ma anche con la sua moda. Questo evento ha ulteriormente consolidato la posizione di Fedez come icona di stile nel panorama contemporaneo.